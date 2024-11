Mariana Alcobaça brilha nas danças de salão e está entre as 50 melhores do mundo

Mariana Alcobaça é dançarina da Academia de Dança do Entroncamento e está entre as 50 melhores praticantes de dança de salão do mundo. Aos 23 anos, conta com 17 anos dedicados à dança, onde conquistou mais de 30 títulos, nacionais e regionais, sendo a actual campeã nacional pelo terceiro ano consecutivo, além de representar o país em provas mundiais e internacionais. A jovem lamenta não conseguir treinar todos os dias, devido à conciliação com a ocupação profissional, pois trabalha numa farmácia, e com o facto de o seu par ser da região norte do país.

Apesar do extenso palmarés, o que mais a orgulha é ocupar a 49ª posição no ranking mundial de dançarinos, afirmando ser um objectivo a longo prazo, conseguir chegar ao top-24. “Para mim, dança não é só um desporto, também é arte, tem uma forte componente de performance artística e por isso é importante transmitir isso”, afirma.