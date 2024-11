Alenquer congratula Sara Rodrigues pelo título mundial em kenpo americano

A atleta de kenpo americano do Sporting Clube de Alenquer, Sara Rodrigues, sagrou-se campeã do Mundo na vertente de Combate ao Ponto, no Mundial realizado em Aguascalientes, México. O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado, elogiou a conquista, sublinhando o orgulho pelo feito e o exemplo que a jovem representa para os futuros atletas do concelho.

A Atleta de kenpo americano do Sporting Clube de Alenquer, Sara Rodrigues, conquistou o titulo de campeã do Mundo em Aguascalientes, no México, no Mundial que se disputou de 30 de Outubro a 3 de Novembro.

Na vertente de Combate ao Ponto, a praticante, de 21 anos, destacou-se e fez a festa em tons nacionais. A atleta de kenpo americano, que integrou a comitiva lusa na companhia do também atleta Rodrigo Rodrigues e do director-técnico e professor Alexandre Ribeiro, arrecadou ainda em solo mexicano um vice-título mundial em Combate Contínuo e um 5º lugar em Formas Tradicionais.

Em nome do Município de Alenquer, o edil Pedro Folgado parabenizou a comitiva. "Começa a tornar-se hábito Alenquer formar campeões do Mundo em artes marciais. Se o kickboxing e o muaythai são já tradição em termos de grandes resultados nacionais e internacionais, o kenpo americano quer seguir-lhe as pisadas face ao trabalho profícuo dos atletas do Sporting Clube de Alenquer. Subir ao mais alto lugar de um pódio, ostentando o nome de Alenquer, entre tantas nacionalidades e vontades de triunfar, só pode ser motivo de orgulho para todos os que ajudaram a Sara Rodrigues a alcançar este objectivo na ainda curta carreira. Que com o teu exemplo possas ser uma referência para tantos outros jovens que querem fazer carreira no desporto", reiterou o presidente de câmara.

Em Outubro, Sara Rodrigues já se tinha destacado no Campeonato da Europa de kenpo americano ao sagrar-se campeã continental na categoria Combate Contínuo (light). A esse feito, somou ainda um 2º (Defesa Pessoal) e dois 3ºs lugares (Defesa Pessoal - diferentes escalões; Combate ao Ponto - Semi).