Equipa feminina do Vitória de Santarém avança na Taça de Portugal de Futsal

A equipa de seniores femininos do Vitória Clube de Santarém foi vencer por 2-1 ao reduto do Real Alcochete e seguiu em frente na presente edição da Taça de Portugal de Futsal Placard.

A equipa de seniores femininos do Vitória Clube de Santarém foi vencer por 2-1 ao reduto do Real Alcochete e seguiu em frente na presente edição da Taça de Portugal de Futsal Placard. Depois de terem folgado na eliminatória inaugural, as campeãs interdistritais de Santarém e Castelo Branco, comandadas por Leonor Meneses, conseguiram passar à 3ª eliminatória com golos de Andreia Neves e Catarina Menino.