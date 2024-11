Associação de Futebol de Santarém recebe Medalha de Ouro do Município de Santarém

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição da Medalha de Ouro do Município à Associação de Futebol de Santarém, por ocasião do centenário da fundação dessa entidade.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição da Medalha de Ouro do Município à Associação de Futebol de Santarém (AFS), por ocasião do centenário da fundação dessa entidade. O galardão será entregue na Gala de Celebração do 100º aniversário da AFS, que vai decorrer na noite de sexta-feira, 22 de Novembro, no CNEMA. Na reunião do executivo de segunda-feira, o vereador Nuno Domingos salientou a curiosidade de a AFS ter sido criada por cinco clubes da cidade de Santarém.

“Esta distinção de uma das mais altas condecorações do Município, reflecte o reconhecimento de Santarém à Associação de Futebol pela sua actividade, longevidade e pela forma sustentada como se tem afirmado e progredido ao serviço do desporto e da região”, justifica o município. A AFS, presidida por Francisco Jerónimo, conta com 78 clubes no activo, 10 mil atletas inscritos, 1.700 dirigentes e 200 árbitros o que faz dela uma das mais relevantes associações da Federação Portuguesa de Futebol.