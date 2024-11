Sub 14 femininas do Santarém Basket brilham em Rio Maior

Destaque também para as equipas minibasquete Sub 12 Fem/Masc do Santarém Basket.

A equipa Sub 14 feminina do Santarém Basket Clube venceu o Rio Maior Basket, ficando em vantagem após recuperar dos pontos negativos do primeiro jogo disputado em Santarém. No fim-de-semana, destaque também as equipas minibasquete Sub 12 Fem/Masc do Santarém Basket que, no Palácio de Desportos de Torres Novas, espalharam magia na prova Rookies, competindo com o CD Torres Novas, Rio Maior Basket e AVQ Almeirim.