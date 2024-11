Trampolins do Cartaxo e de Santarém conquistam pódios na Finlândia

Atletas do Ateneu Artístico Cartaxense e do Gimno Clube de Santarém disputaram a 4ª FinCup - Espoo Finlândia nos dias 14, 15 e 16 de Novembro em trampolim e duplo mini trampolim.

Ginastas de trampolins do Ateneu Artístico Cartaxense e do Gimno Clube de Santarém disputaram a 4ª FinCup - Espoo Finlândia nos dias 14, 15 e 16 de Novembro em trampolim e duplo mini trampolim. O clube do Cartaxo conquistou duas medalhas de bronze, por Leonor Trindade, em U14, e Martim Botelho, no escalão 17/21, enquanto o clube de Santarém conquistou uma medalha de prata por Leonor Baptista, em U14), em trampolim individual. A prova contou com cerca de 200 participantes de nove nacionalidades.