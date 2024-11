Clube de Natação de Torres Novas lidera campeonato distrital

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) participou no Campeonato Distrital de Juvenis, Juniores e Séniores e em simultâneo na Jornada de Apuramento para Infantis com 31 nadadores. Os eventos decorreram no Complexo Desportivo Municipal de Tomar, nos dias 16 e 17 de Novembro, e contaram com a presença de 180 nadadores em representação de 13 clubes. O CNTN foi o líder do "medalheiro" e muito se deveu à assinalável evolução dos nadadores, que arrecadaram 31 títulos de campeões distritais, 20 subidas ao segundo lugar do pódio e 16 terceiros lugares. No plano individual, o campeonato fica marcado pela elevada percentagem de recordes pessoais alcançados e pelos recordes do CNTN e do distrito.

Do calendário de provas do Campeonato Distrital, constaram pela primeira vez as estafetas mistas de 4x100 estilos e 4x100 livres. O CNTN participou na estafeta de 4x100 livres com Lourenço Geada, Francisco Sá Lopes, Margarida Formigo e Clara Madureira e foi o primeiro vencedor da estafeta mista. A equipa foi a única em competição composta por qautro juvenis de primeiro ano.