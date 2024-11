Karatecas da Póvoa de Santa Iria conquistam pódios em campeonato nacional

Cinco altetas da Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria conquistaram pódios nos dias 16 e 17 de Novembro no campeonato nacional de karaté que se realizou no Pavilhão Municipal da Penha em Faro, no Algarve. Os atletas da EKSPD subiram ao pódio por cinco vezes na prova, com destaque para Beatriz Meleiro, que depois de se sagrar campeã regional duas semanas antes voltou a conquistar o ouro, desta vez sendo campeã nacional. Além disso os atletas do clube também conquistaram terceiros lugares em kata, com Martim Dias (sub21 masculino) e em kumite com Alexandra Contins (sub21 feminino -68kg), André Valongo (juniores masculino -61kg) e Tiago Valongo (sub21 masculino -75kg). A prova contou com 526 atletas de 141 clubes e o clube da Póvoa de Santa Iria esteve presente com 13 atletas, 3 treinadores e dois árbitros do clube.