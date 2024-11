partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Pedrógão Triatlo comemora aniversário com almoço-convívio

O Pedrógão Triatlo vai assinalar o seu quatro aniversário com um programa de actividades, no domingo, 24 de Novembro, que inclui um almoço-convívio, que se vai realizar na Casa do Vale, em Pedrógão, concelho de Torres Novas.

O almoço, destinado aos treinadores, atletas e suas famílias, e mais alguns convidados, está marcado para as 13h00. Antes, pelas 10h30 vai realizar-se um peddy paper. Após o almoço, refere o Pedrógão Triatlo, haverá “surpresas para todos”.