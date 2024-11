Nadadores da Búzios-Coruche brilham em Tomar com recordes e títulos

A Búzios-Coruche, com 24 nadadores em competição, brilhou nos Campeonatos Distritais de Natação de Absolutos, realizados nos dias 16 e 17 de Novembro, em Tomar, sob a organização da Associação de Natação do Distrito de Santarém.

A equipa alcançou um total de 68 pódios: 27 títulos de campeão distrital, 23 medalhas de prata e 18 de bronze, conquistando pelo terceiro ano consecutivo o título de equipa mais medalhada na prova.

Os atletas bateram 104 recordes pessoais e estabeleceram cinco novos recordes do clube. Artur Saramago destacou-se nas provas de 50 metros bruços, 50 metros mariposa e 100 metros estilos, enquanto David Pacheco fixou novos máximos do clube nos 1500 metros livres e 200 metros mariposa.

Os nadadores da equipa também garantiram mínimos de acesso a várias competições nacionais e em distintos escalões, demonstrando consistência e qualidade no panorama distrital da modalidade.

A Búzios-Coruche agradeceu ao Grupo Desportivo “O Coruchense” pela cedência de uma viatura que permitiu o transporte dos atletas.