Campeonato Regional de Downhill realiza-se em Tomar

Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, na freguesia de Serra e Junceira, em Tomar, vai realizar-se o Campeonato Regional de Downhill. O evento, inédito na região, destaca as pistas locais e promove o turismo, representando uma excelente oportunidade para atletas e entusiastas da modalidade de explorarem a zona, refere a organização. O campeonato é visto como uma montra para todas as classes representadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo, incluindo uma categoria especial para e-bikes. O evento é também uma oportunidade única para atletas com menos experiência competirem por títulos regionais, num ambiente altamente competitivo e profissional, acrescenta.

A organização, a cargo da Montanhexímia Associação Desportiva, responsável pela equipa WILDBOYS, campeã nacional e vencedora da Taça de Portugal, garante um evento de excelência. Para maior conforto dos participantes e público, haverá um bar no local, proporcionando apoio ao evento e tornando o dia ainda mais agradável. Os treinos terão lugar no sábado, enquanto o domingo será reservado para a competição. As qualificações estão marcadas para as 11h30, a grande final para as 14h00, e a entrega de prémios está prevista para as 16h30.