Atletas da Póvoa de Santa Iria vitoriosos no Campeonato da Europa de Karate Shotokan

Os atletas da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria estiveram em bom plano no Campeonato da Europa que se realizou no Pavilhão Multiusos de Gondomar e conseguiram 14 pódios, confirmando o actual momento de forma da equipa.

Nos dias 22 a 24 de Novembro o clube destacou-se no Campeonato da Europa de Karate Shotokan (ESKA), que reuniu 400 atletas de 22 países em Gondomar. A equipa da Póvoa de Santa Iria esteve presente com uma comitiva de 12 atletas e um treinador.

Entre os destaques está Alexandra Contins, que se sagrou Campeã Europeia em Kumite Individual Juniores Feminino e Martim Dias, que conquistou o título de Campeão Europeu em Kata Equipa Juniores Masculino.

Além disso, Tiago Valongo e Beatriz Meleiro conquistaram o título de Vice-Campeões Europeus, com Valongo a brilhar em Kumite Equipa Cadetes Masculino e Meleiro em Kumite Equipa Juniores Feminino, prova em que Alexandra Contins também participou e alcançou o mesmo estatuto.

Martim Dias não ficou por um único pódio e foi ainda Vice-Campeão Europeu em Kata Individual Juniores Masculino, consolidando uma participação de relevo. Outros atletas também contribuíram para o sucesso colectivo do clube da Póvoa de Santa Iria: Tiago Valongo conquistou o 3º lugar em Kumite Individual Cadetes Masculino, enquanto Beatriz Olhos, Beatriz Mendes e Francisco Fernandes obtiveram o 3º lugar em Kumite Equipa Seniores Feminino e Masculino, respectivamente. Beatriz Meleiro, além do vice-campeonato, conquistou o 3º lugar em Kumite Individual Juniores Feminino e Martim Dias subiu novamente ao pódio ao alcançar o 3º lugar em Kata Equipa Seniores Masculino.