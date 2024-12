Jovem atleta espera 90 minutos por ambulância após lesão no final de um treino em Coruche

Andreis magoou-se no pulso no final do treino de sexta-feira, 29 de Novembro, e necessitou de transporte em ambulância ao hospital.

Foi preciso esperar cerca de 90 minutos, a duração de um jogo de futebol sénior, para que um atleta do escalão de iniciados do Grupo Desportivo O Coruchense recebesse ajuda dos bombeiros no Estádio Municipal Professor José Peseiro, em Coruche.

De acordo com o presidente do clube, António Rosa, o incidente aconteceu no final do treino. “Eles costumam ir buscar as bolas que ficam espalhadas no campo e, numa brincadeira, um grupo de miúdos empurrou-se, sem querer e sem maldade, mas um deles caiu e pôs mal a mão no chão”, explicou o dirigente a O MIRANTE.

A assistência foi prestada pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, activados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo apurou O MIRANTE, as duas ambulâncias dos Bombeiros Municipais de Coruche estavam ocupadas em outros serviços de emergência, o que obrigou à mobilização de uma corporação de outro concelho, mesmo situando-se o quartel dos soldados da paz coruchenses a pouco mais de um quilómetro do estádio.

O jovem foi transportado para ao hospital e já regressou a casa. Será novamente avaliado pelos profissionais de saúde, dentro de 15 dias, para averiguar a necessidade de intervenção cirúrgica.

Mais desenvolvimentos na edição impressa de O MIRANTE