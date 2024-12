partilhe no Facebook

Politécnico de Santarém lança projecto com Walking Football Portugal

O Instituto Politécnico de Santarém estabeleceu um protocolo pioneiro com a Associação Walking Football Portugal, tornando-se a primeira instituição de ensino superior no país a integrar uma equipa de Walking Football. Este desporto, caracterizado por ser praticado a caminhar, destaca-se pela sua acessibilidade e benefícios para a saúde.

Entre os compromissos assumidos no âmbito deste protocolo, está a criação do Observatório Mundial de Walking Football, que vai ter como objectivo promover o estudo e o desenvolvimento da modalidade. Além disso, vai ser formada uma equipa inclusiva que vai envolver estudantes, colaboradores e a comunidade sénior, reforçando a aposta na saúde e na responsabilidade social. A Associação Walking Football Portugal, fundada em 2020 e sediada em Santarém, já reúne mais de 100 equipas e 1100 atletas, com participações em competições internacionais que mostram o impacto crescente deste desporto em Portugal.