Atletas dos “Caixeiros” de Santarém na Selecção Nacional de Teqball

O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, conhecido como os “Caixeiros”, vai três dos seus atletas a representar Portugal no Campeonato do Mundo de Teqball 2024, que se realiza de 4 a 8 de Dezembro, no Vietname. Baptiste Berna, Luís Santos e João Pinheiro garantiram os seus lugares na Selecção Nacional por mérito desportivo, após vencerem as etapas de qualificação realizadas em Portugal.

Este é o segundo ano consecutivo que os “Caixeiros” têm três atletas na Selecção Nacional, destacando-se o excelente trabalho do clube na promoção e desenvolvimento do teqball. Luís Santos, que já disputou três edições do Campeonato do Mundo, e João Pinheiro, que se destaca como o atleta em Portugal com mais presenças na competição, somando cinco mundiais consecutivos, trazem uma vasta experiência à equipa. Baptiste Berna competirá na categoria de Singles, enquanto Luís Santos e João Pinheiro formarão a dupla masculina que representará Portugal na categoria de Doubles Masculinos. Além disso, Luís Santos participará na categoria de Mixed Doubles, fazendo dupla com Manuela Parente.

Para além dos três atletas dos “Caixeiros”, a Selecção Nacional conta também com Manuela Parente, do Porto, e Ana Marques e Carla Couto, ambas de Sintra, completando uma equipa repleta de talento e dedicação. A qualificação para o Campeonato do Mundo, que reúne mais de 250 atletas de 60 países, reflecte o elevado nível de competitividade e dedicação dos atletas dos “Caixeiros”.