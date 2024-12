European Youth Basketball League joga-se em Rio Maior de 5 a 8 de dezembro

Entre os dias 5 e 8 de Dezembro, no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, joga-se uma etapa da European Youth Basketball League, a maior competição de basquetebol na Europa, destinada a escalões de formação. No último ano, em toda a Europa, realizaram-se mais de 300 etapas, desde os escalões sub12 até sub20, masculinos e femininos. Em cada escalão, ocorrem duas etapas mais uma fase final, o que no caso deste evento em Rio Maior, corresponde à etapa da 1ª fase de 2024 do escalão de sub17 masculinos, com nove grupos. A etapa de Rio Maior irá acolher os jogos entre as equipas do grupo E, onde está incluído o Rio Maior Basket.

A organização desta etapa decorre de uma parceria entre o Rio Maior Basket, a MVP Academy, o município de Rio Maior e a Desmor. No Pavilhão Polidesportivo as entradas para o público são gratuitas. Este é já o segundo ano que este evento desportivo internacional se realiza em Rio Maior.

As equipas participantes são o Rio Maior Basket (Portugal), Svincolati Milazzo, Sicily (Itália), Basket Jesi Academy (Itália), AMICII PITESTI (Roménia), Sheffield Academy (Inglaterra), Oasis Basketball Academy (Inglaterra), DLang Academy (Suiça) e o Evolution Sports Qatar (Catar).