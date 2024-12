Natação adaptada do Alhandra Sporting Club recebe apoio de 6.644 euros

O projecto de natação adaptada do Alhandra Sporting Club (ASC), promovido há nove anos para possibilitar a prática da modalidade de natação a atletas com deficiência, vai receber da Câmara de Vila Franca de Xira um apoio financeiro de 6.644€. A verba destina-se a comparticipar as deslocações da equipa durante a época de 2024/2025 entre os dias 7 de Dezembro deste ano e o dia 13 de Julho de 2025. O contrato-programa de desenvolvimento desportivo a estabelecer entre o munnicípio e o clube foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara. No próximo ano o clube vai participar em provas em Santa Maria da Feira, Estarreja, Porto, Quarteira, Rio Maior, Póvoa de Varzim, Coimbra e Carregal do Sal.

O Alhandra Sporting Club é o único clube do concelho a competir na área da natação adaptada, integrando actualmente 12 atletas federados e outros 108 atletas na vertente de formação e pré-competição. O apoio foi concedido depois do pedido de apoio enviado pelo clube e o dinheiro entregue pela câmara visa ajudar a pagar as taxas de aluguer de transportes colectivos municipais.