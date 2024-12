Em Rio Maior há uma associação que utiliza as artes marciais para moldar as futuras gerações

Fundada em 2008, a Associação Kempo Chinês de Rio Maior é um verdadeiro exemplo de dedicação, impacto social e valores humanos. Liderada pelo treinador Humberto Santo e pela vice-presidente da direcção Carlota Soares, a colectividade não só ensina a arte marcial, mas também forma crianças e jovens para a vida, num ambiente onde o respeito, hierarquia e o sentido de família são os pilares fundamentais. O objectivo, segundo os responsáveis, é alcançar a harmonia entre o espírito, mente e corpo, algo que é transmitido aos cerca de 60 atletas, a maioria crianças com menos de 12 anos. As aulas incluem duas vertentes principais: o tradicional, que abrange formas com armas e defesa pessoal, e a parte desportiva, com seis a sete tipos de combates diferentes. “Procuramos dar o exemplo e ensinar o que significa o respeito”, afirma o treinador, reforçando que a educação moral e ética é parte integrante do treino. Humberto Santo relata que, em alguns casos, os pais chegam a pedir ajuda para complementar a educação dos filhos. “Há situações em que os pais nos pedem para ajudar a educar os filhos e felizmente temos tido resultados muito gratificantes”, vinca.

A preparação dos alunos para as competições é uma das tarefas mais exigentes. “É um processo rigoroso porque as competições exigem muito dos atletas, tanto física quanto mentalmente. A fasquia está cada vez mais alta e os atletas precisam de estar focados para alcançar os seus objectivos”, refere. Para preparar os alunos, o treinador aplica uma metodologia exigente, mas estratégica. “Coloco bastante pressão sobre eles durante os treinos, para que, quando chegarem à competição, sintam que o ambiente real é menos intimidante do que imaginaram”, conta.

Uma associação familiar

A Associação Kempo Chinês ocupa, desde 2014, as instalações cedidas pelos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, fruto de um protocolo municipal, no qual foram vários clubes ocupar o espaço. No entanto, “com o passar do tempo os outros clubes foram saindo e nós fomos os únicos que ficámos”, revela Carlota Soares. O espaço tornou-se mais do que um local de treino, para muitos jovens é um refúgio. “Temos crianças de famílias com dificuldades, pais divorciados, e muitos vêem o Humberto como uma figura paternal”, partilha a vice-presidente. O impacto do Kempo estende-se para além das técnicas de combate. As crianças com desafios físicos e psicológicos encontram na associação um lugar para crescer. “Tivemos uma menina que quase não conseguia andar e agora salta à corda, e um menino que não socializava e hoje é uma criança cheia de energia”, conta o treinador. Este trabalho é reforçado com um programa de Kempo adaptado, concebido para responder às necessidades de cada aluno. Com espaço limitado e uma crescente procura, o próximo grande objectivo da associação é expandir para acolher mais alunos. A sustentabilidade da associação depende principalmente de dois pilares, os subsídios anuais atribuídos pela câmara municipal e as mensalidades pagas pelos atletas. No entanto, essas mensalidades são mantidas a um valor mínimo, muito abaixo do praticado noutras academias da região, como forma de garantir que as famílias locais tenham acesso ao Kempo, independentemente da sua condição económica.