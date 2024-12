Atletas da UDCAS do Sobralinho conquistam 69 medalhas na Taça de Portugal

A União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS) destacou-se na Taça de Portugal de Kempo disputada em Guimarães conquistando 69 medalhas: 32 de ouro, 22 de prata e 15 de bronze.

A prova, disputada entre 30 de Novembro e 1 de Dezembro, contou com 737 atletas de 58 equipas nacionais, tendo a equipa do concelho de Vila Franca de Xira participado com 34 atletas nas várias vertentes do kempo. A associação terminou a prova em terceiro lugar por equipas. A equipa foi acompanhada pelos treinadores Nuno Grilo, Carolina Fonseca e Érica Aleixo, incluindo o futuro treinador José Aleixo e a ajuda de Miguel Santos. Esta mesma equipa já tinha sido campeã nacional no último campeonato e obteve o primeiro lugar na vertente de semi kempo. “Representamos a nossa associação com muito orgulho e mostramos ao país que o concelho de Vila Franca de Xira está muito bem representado no que consiste ao desporto de outras modalidades que não as habituais”, refere a associação em comunicado.