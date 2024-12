Maria Fidalgo, do Santarém Basket, na Selecção Nacional Sub16

Maria Fidalgo, atleta do Santarém Basket Clube, que está a frequentar o Centro de Alto Rendimento do Jamor da Federação Portuguesa de Basquetebol, faz parte das convocadas da Selecção Nacional Sub16 no primeiro Estágio de Observação com dois jogos em Cáceres, Espanha, nos próximos dias 21 e 22 de Dezembro. A Selecção Nacional de Sub16 Femininos vai disputar o Campeonato da Europa, Divisão B, entre os dias 15 e 23 de Agosto de 2025.