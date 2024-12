Clube de Ginástica de Torres Novas fecha época com bons resultados

Ginastas do clube de Torres Novas encerraram a época com a conquista de vários pódios em competições de ginástica artística feminina e masculina.

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) terminou a época em bom plano na ginástica artística masculina e na feminina, conquistando alguns lugares no pódio em competições ao nível da região e ficando lá perto em competições nacionais. Foi o caso de Clovis Dias que competiu na Taça de Portugal, a 7 de Dezembro, com os melhores ginastas juniores e seniores do país, tendo conseguido a quinta melhor classificação.

Também Rodrigo Martins marcou presença na mesma prova, que se realizou em Anadia. Este ginasta competiu pela primeira vez nos seis aparelhos da primeira divisão e obteve a décima melhor classificação na Taça de Portugal Jovem.

No dia 1 de Dezembro os ginastas Rodrigo Martins e Guilherme Gameiro competiram no Torneio de Natal da Associação de Ginástica de Lisboa. O primeiro alcançou o lugar mais alto do pódio no cavalo e saltos e ficou em terceiro lugar no solo. Já Guilherme ficou em primeiro na classificação geral, solo e cavalo, ficou em segundo lugar nas argolas e paralelas e em terceiro nos saltos e na barra-fixa.

No panorama feminino, as ginastas que competiram a 23 de Novembro no Torneio de Natal da Associação de Ginástica de Lisboa, terminaram a competição com pódio em todos os escalões. A ginasta juvenil Leonor Corceiro alcançou o terceiro lugar nos saltos; a ginasta iniciada, Nova Treudoux, alcançou o primeiro lugar na classificação geral, saltos e trave e o terceiro lugar nas paralelas.

Por sua vez, a equipa de infantis, constituída pelas ginastas Madalena Sousa, Helena Biléu, Madalena Campos, Madalena Silva, Leonor Santos, Madalena Carvalho, Sofia Ventura e Maria Monserrate alcançaram o terceiro lugar por equipas. As ginastas benjamins, Caetana Ferreira, Camila Carvalho, Constança Ferreira, Laura Pereira, Gabriela Germano, Beatriz Luz, Leonor Luz, Carminho Santos, Alice Ferreira e Raquel Oliveira fizeram uma prova muito interessante, realçou em comunicado o CGTN, que foi o clube que apresentou a maior equipa de ginastas benjamins.