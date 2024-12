Nuno Alves treinou a mãe para vencer o nacional de boccia

Francelina Alves sagrou-se campeã nacional de boccia pelos Águias de Alpiarça. Atletas do Vitória de Santarém, Alexandrina Gonçalves e Maria Luísa Vicente, ocuparam os restantes lugares do pódio.

Francelina Alves venceu o Campeonato Nacional Individual de Boccia Sénior 2ª Divisão (zona sul) em representação do Clube Desportivo "Os Águias" de Alpiarça e do município. O treinador de boccia é o seu filho, Nuno Alves. Alexandrina Gonçalves e Maria Luísa Vicente, ambas do Vitória de Santarém, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, numa competição que reuniu 76 jogadores de seis clubes e instituições.

"Os Águias", em parceria com o município de Alpiarça, e através do programa Alpiarça Ativa +55, participou pela primeira vez no campeonato nacional organizado pela PCAND – Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto a 4 de Dezembro, em Setúbal, com nove atletas. “Foi uma experiência muito positiva com várias vitórias dos nossos atletas que demonstraram dedicação e talento”, descrevem.