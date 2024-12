Núria Silvestre transferiu-se de Glória do Ribatejo para o Sporting

A jovem futebolista da formação do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, Núria Silvestre, foi transferida para o Sporting Clube de Portugal. Jogava a quarta época no clube, numa equipa de rapazes por falta de atletas femininas.

O Sporting Clube de Portugal é a nova casa de Núria Silvestre, uma menina de 14 anos luso-angolana que jogava futebol numa equipa de rapazes no Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, do concelho de Salvaterra de Magos, por falta de jogadoras. Núria Silvestre foi internacional pela selecção portuguesa feminina sub15 em três jogos, dois deles a titular, no Torneio de Desenvolvimento da UEFA no mês passado.

Segundo o SCD Glória do Ribatejo, a adolescente, que integra agora uma equipa inteiramente feminina, um dos seus desejos, passou por um sistema de integração progressiva, tendo-se sentido cada vez mais integrada e à vontade com a mudança. “Não podemos deixar de assinalar a seriedade e humanismo com que os responsáveis do Sporting foram tratando desta transferência, o que faz com que a Núria, a família e a direcção do SCD Glória estejam optimistas não só na vertente desportiva mas também, e acima de tudo, emocional e escolar”, realça o clube.

Núria Silvestre estava na sua quarta época no SCD Glória. Natural de Angola, jogava à bola na rua e a mãe decidiu colocá-la no futebol em Portugal. A família mudou-se para a Glória quando Núria tinha oito anos, porque o pai, que esteve emigrado, é natural da vila. É a mais velha de três irmãos e jogou dois anos nos infantis com o irmão do meio. Sonha ser jogadora profissional e não se deita sem fazer os trabalhos de casa, contou em entrevista a O MIRANTE. Estuda no 7º ano em Marinhais e tem como passatempos passear de bicicleta pela vila e ver vídeos de Cristiano Ronaldo.