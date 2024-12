Búzios-Coruche soma 11 pódios no Torneio Zonal Sul de Juvenis

Os nadadores juvenis da Búzios-Coruche brilharam no Torneio Zonal Sul de Juvenis, que decorreu nos dias 6, 7 e 8 de Dezembro, em Abrantes, tendo alcançado em 11 pódios em 15 provas realizadas.

Organizado pela Associação de Natação do Distrito de Santarém, o torneio reuniu os melhores nadadores da metade sul de Portugal, com a participação de 276 atletas em representação de 53 clubes, incluindo delegações da Madeira e dos Açores.

A equipa da Búzios participou com três nadadores e somou seis títulos de campeão zonal, três medalhas de prata e duas de bronze, terminando em quarto lugar na estatística de medalhas no escalão Juvenil B e oitavo no escalão Juvenil A. Este desempenho colocou a Búzios entre as equipas mais medalhadas da competição.

Além das medalhas, os atletas alcançaram nove recordes pessoais, dois dos quais se tornaram novos recordes do clube, contribuindo para a melhor participação de sempre da Búzios-Coruche nesta prova prestigiada.

Entre os destaques individuais, nota para as medalhas conquistadas por Leonor Martins que foi ouro nos 400, 800 e 1500 metros livres, e bronze nos 400 metros estilos. David Pacheco alcançou ouro nos 800 e 1500 metros livres (ambos com recordes do clube), prata nos 200 metros mariposa e bronze nos 200 metros livres. Também Sofia Pereira conquistou ouro nos 400 metros livres, prata nos 200 e 1500 metros livres.