Rafaela Martins tri campeã nacional de natação

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) esteve presente nos nacionais de Juniores e Seniores que decorreram de 13 a 15 de Dezembro nas piscinas do Complexo Desportivo Municipal de Tomar. Os Campeonatos contaram com a presença de mais de 500 nadadores em representação de 84 clubes. Beatriz Casal e Rafaela Mendes foram as representantes do CNTN nos nacionais onde foram batidos 24 recordes.

Rafaela Martins competiu nos 50, 100 e 200 metros costas e foi uma das nadadoras em maior destaque dos nacionais. Venceu todas as provas em que participou e conseguiu um tempo que a coloca com a nona melhor nadadora absoluta de sempre nos 200 costas, facto histórico para a natação no sector feminino do CNTN e que só teve paralelo no sector masculino através de Paulo Vakulyuk. Rafaela Martins estabeleceu 12 recordes distritais ao longo do campeonato.

Beatriz Casal competiu nos 100 metros estilos e nos 50 metros livres e teve o seu melhor resultado na prova mais rápida, ficando apenas a um lugar de alcançar a final (nona classificada), obtendo a sua terceira melhor marca de sempre, garantido assim uma classificação no top 10 nacional.