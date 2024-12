Judocas de Torres Novas destacam-se em competições

Medalhas de ouro, prata e bronze foram as conquistas de vários judocas do Clube de Judo de Torres Novas.

Os judocas do Clube de Judo de Torres Novas destacaram-se nas suas categorias em duas provas que se realizaram no fim-de-semana de 7 e 8 de Dezembro, na Costa da Caparica. Numa das provas, o Open Cadetes do 35º Aniversário do JC Pragal, o judoca Pedro Sardinha Costa ficou em segundo lugar na categoria +81kg e Pedro Costa em quinto na categoria -60kg. Tomás Lopes e Rafael Silva também participaram nesta prova embora não tenham alcançado classificação.

Na outra prova do fim-de-semana, o Torneio de Natal da AJDS, os judocas de Torres Novas conquistaram seis medalhas de ouro. Foram eles: Tyler Xavier, Vasco Gonçalves, André Santos, Tomás Mendes, Afonso Mafra e Tiago Cachado. Ainda neste torneio os judocas Tiago Pereira, Rodrigo Marques, Salvador Alves e Diogo Roda conseguiram medalhas de prata e Lourenço Magalhães uma medalha de bronze.