Povoense Diogo Matos termina o ano com medalhas e apuramento para o Europeu

Diogo Matos, da Póvoa de Santa Iria, sagrou-se nos dias 7 e 8 de Dezembro tricampeão nacional de natação adaptada nos 50m, 100m e 200m bruços, em prova realizada na cidade da Guarda. Diogo Matos também conquistou o vice-campeonato nos 100m livres e bateu o recorde nacional em estafeta de 4x100 estilos.

O atleta com trissomia 21, que representa o Sporting Clube de Portugal e também veste as cores da selecção nacional, participou ainda num campeonato em Crawley, no Reino Unido, onde se sagrou campeão internacional nos 50m, 100m e 200m bruços, permitindo-lhe a qualificação para o Campeonato da Europa que se vai disputar em Novembro de 2025 em Albufeira, no Algarve.

Em Janeiro o jovem atleta será o embaixador da juventude do concelho de Vila Franca de Xira. Aos 24 anos, recorde-se, Diogo Matos conquistou o seu primeiro campeonato do mundo em 2022 nos 50 metros bruços.

Diogo Matos é portador de trissomia 21 e é atleta de Alto Rendimento de Natação Adaptada desde 2014. Começou a nadar aos sete anos na Póvoa de Santa Iria e nunca mais parou. Já recebeu a medalha de mérito atribuída pela Confederação Portuguesa do Desporto, a Medalha de Mérito da Federação Portuguesa de Natação, foi Atleta do Ano na Gala do Desporto da Câmara de Vila Franca de Xira e venceu por três vezes os prémios Stromp do Sporting CP, sendo um exemplo de superação pessoal.

O jovem atleta da Póvoa de Santa Iria é também uma revelação nas águas por ser detentor de dez recordes do mundo, a saber: Sénior 50m Bruços (Piscina Curta), Sénior 50m Bruços (Piscina Longa), Sénior 100m Bruços (Piscina Curta), Sénior 200m Bruços (Piscina Curta) e nas modalidades 4x50 Estilos (Piscina Curta e longa), 4x100 Estilos (Piscina Curta), 4x50 Livres (Piscina Longa) e 4x100 Estilos (Piscina Longa). O atleta estudou na Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco no curso de ciências e tecnologias.