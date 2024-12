Atletas do Tejo D’Honra conquistam pódios na 6ª prova do Nacional de Tiro com Arco

Os atletas do Tejo D’Honra, na Golegã, alcançaram vários pódios na prova organizada no domingo, 22 de Dezembro, pelo Arco Clube das Caldas (ACC), em Caldas da Rainha. Nesta sexta prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco, em Barebow Juvenil, Vicente Francisco e Paulo Silva alcançaram o ouro e a prata, respectivamente. Em Barebow Cadete: Pedro brilhou ao conquistar o primeiro lugar, mostrando a força da nova geração de arqueiros.

Na categoria de Barebow Veteranos: João Santos sagrou-se campeão, enquanto Manuel Silva terminou na sexta posição. No Arco Recurvo, os atletas do Tejo D’Honra também demonstraram a sua qualidade: no Recurvo Juvenil: Martim Cruz terminou em sexto lugar, e em Recurvo Veteranos: Domingos Repas conquistou mais uma medalha de ouro.