Patrícia Sampaio homenageada em Tomar em gala da Federação Portuguesa

A judoca Patrícia Sampaio, medalhada nos Jogos Olímpicos de Paris2024, foi homenageada na gala da Federação Portuguesa, que decorreu em Tomar, numa cerimónia que entregou também o “prémio carreira” a Telma Monteiro. O presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina, assinalou também a presença de Telma Monteiro na gala, poucos dias depois de a judoca, prestes a fazer 39 anos, ter comunicado o final de uma carreira plena de sucesso durante 24 anos e que também lhe deu um bronze olímpico. “A Telma, que estará presente, terá a homenagem e o reconhecimento da carreira que teve”, acrescentou Sérgio Pina, num momento em que a antiga judoca assume agora as funções de coordenadora do judo do Benfica, o seu clube.

A gala da FPJ, que comemora também os 65 anos do organismo, realizou-se no Instituto Politécnico de Tomar e contou com a presença do embaixador do Japão em Portugal, Ota Makoto, e dos presidentes do Comité Olímpico, Artur Lopes, e Paralímpico, José Manuel Lourenço.