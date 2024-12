Ciclistas de “Os Águias” de Alpiarça vencem na Taça de Portugal de Pista

Inês Fonseca ficou em primeiro na prova de scratch e segundo no quilómetro. Lourenço Luciano venceu no quilómetro.

Inês Fonseca e Lourenço Luciano, da Escola de Ciclismo "Os Águias" de Alpiarça, venceram a Taça de Portugal de Pista no Velódromo de Sangalhos no fim-de-semana de 21 e 22 de Dezembro. “Os Águias” participaram com seis atletas e todos tiveram passaporte para as finais, obtendo o clube quatro pódios, dois dos quais de Inês Fonseca em juvenis femininos - o 1º lugar na prova de scratch e o 2º na prova de quilómetro, na sua última prova como juvenil. Lourenço Luciano venceu também no quilómetro, apenas disputado por juvenis.

Em cadetes femininos, medalha de bronze para Bárbara Cunha em scratch e os restantes atletas de “Os Águias”, Gabriel Maurício (scratch, juvenis masculinos), Afonso Salgueiro (scratch, juvenis masculinos) e Rodrigo Conceição (scratch, cadetes masculinos) obtiveram o 5º, 12º e o 7º lugar (eliminação), respectivamente.