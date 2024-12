Alhandra SC celebra 103 anos e quer obras na sede

Avançar com uma candidatura ao Orçamento Participativo (OP) da Câmara de Vila Franca de Xira para requalificar a sede do Alhandra Sporting Club (ASC) é um dos objectivos da nova direcção. Os corpos sociais eleitos para o triénio de 2024/2027 tomaram posse a 14 de Dezembro, na sede do clube, perante uma casa cheia e onde foram homenageados os sócios com 25, 50 e 75 anos de filiação.

De acordo com o presidente do ASC, Jorge Leitão, os dirigentes vão apresentar a candidatura ao OP até 31 de Dezembro e incentivar à votação da população de Alhandra para que as necessárias obras na sede possam ser uma realidade. “Os 54 mil euros não chegam para as obras todas da sede mas são uma ajuda para retirar o amianto do telhado e substituir a cobertura”, disse. Melhorar as condições de treino dos atletas, aumentar o número de praticantes e procurar junto da câmara a melhor solução para o campo de futebol são outros dos objectivos da nova estrutura dirigente.

O presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, recordou na ocasião que entrou para o ASC aos 13 anos onde foi dirigente vários anos e onde disse ter crescido enquanto pessoa. “Este é um clube pequeno na dimensão mas grande nos sonhos”, afirmou o autarca.

O clube conta com 500 atletas e praticantes e 80% dos corpos sociais é composto por mulheres. O associativismo do ASC mereceu elogios num altura em que os tempos não são propícios ao movimento associativo. “Em Alhandra há muita gente com vontade de fazer coisas e tem conseguido dar resposta à população. O associativismo em Alhandra não vai ser o mesmo de há 30 anos. Os jovens hoje têm as redes sociais e outras distracções. Mas os praticantes de agora e os encarregados de educação vão ser os futuros dirigentes”, reiterou a vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, Marina Tiago.