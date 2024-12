São Silvestre em Torres Novas com mais de 1200 atletas

A edição de 2024 da Corrida de São Silvestre de Torres Novas decorreu no sábado, dia 21 de Dezembro, e contou com a participação de mais de 1200 atletas, distribuídos por caminhada/corrida de quilómetros, prova jovem e corrida de 10 quilómetros. O vencedor foi Ruben Amaral, do Sporting Clube de Portugal, que completou os 10 quilómetros em 29:44.94, seguido de Miguel Marques, do Sporting Clube de Braga (29:45.91). O terceiro lugar do pódio foi ocupado por Ricardo Fonseca, do Thomar Athletics (30:57.22).

No sector feminino, a vencedora foi Emilia Pisoeiro (individual), com o tempo de 35:38.83, seguida de Joana Ferreira, do Recreio Desportivo de Águeda (36:26.90) e de Ana Rodrigues, do Saca Trilhos Anadia (38:08.14). Destaque ainda para a primeira edição da corrida de 5 quilómetros, na qual saíram vencedores Francisco Jogo, do Sporting Clube de Portugal (16:20.05), e a sua mãe, Ana Jogo, da União Desportiva e Recreativa Zona Alta (24:19.48).