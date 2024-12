Crescimento do futebol em Samora Correia leva à construção de novo campo de treino

O Grupo Desportivo de Samora Correia registou, pela primeira vez, 300 atletas inscritos na modalidade de futebol, marcando um momento que fica na história do clube. O número, atingido a meio da época 2024/2025, demonstra um crescimento consistente que tem vindo a verificar-se nas últimas épocas.

Na temporada anterior, o clube posicionou-se entre os cinco com mais atletas inscritos no distrito, abrangendo todos os escalões. Com o crescimento contínuo, a direcção do GDSC acredita que terminará a presente época nos lugares cimeiros. O feito é atribuído ao trabalho de mais de 50 colaboradores, entre coordenadores, treinadores, delegados, massagistas, pessoal administrativo, logístico, de rouparia e motoristas, que asseguram as melhores condições para a prática desportiva.

“Este marco só é possível com o esforço conjunto de todos os envolvidos, com foco total no atleta. Um agradecimento especial aos encarregados de educação, que enfrentam desafios logísticos e financeiros para que os seus filhos tenham a oportunidade de crescer desportivamente e como cidadãos com valores sólidos”, indica fonte do clube.

Conforme sublinha o GDSC, a Câmara de Benavente, em particular, tem sido essencial neste percurso. Em resposta ao crescimento do número de atletas e escalões, a autarquia, liderada por Carlos Coutinho (CDU), “assumiu”, em reunião com a direcção do clube, a construção de um campo sintético de futebol 7, que se prevê ser uma realidade na época 2025/2026, colmatando uma “necessidade extrema” de mais espaços de treino para os 300 atletas que frequentam o clube.

Enquanto a nova infraestrutura não está concluída, o GDSC recorreu, de forma provisória, ao Campo do Sport Clube Barrosense, na Barrosa, para suprir a escassez de espaços de treino, ainda que com custos adicionais para o clube. “Atingir 300 atletas não é apenas motivo de orgulho, mas também um incentivo para continuar a trabalhar no crescimento sustentável do clube, garantindo um futuro ainda mais promissor”, concluiu o clube.