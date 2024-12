Clube de Ginástica de Torres Novas organizou habitual Festa de Natal

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) realizou a sua habitual Festa de Natal no dia 19 de Dezembro, no Ginásio Municipal de Torres Novas. O espectáculo “digno das artes circenses” contou com centenas de pessoas a assistirem. Para além dos membros da direcção do CGTN, estiveram presentes responsáveis da Associação de Ginástica de Santarém.

Tendo como principal objectivo o rendimento e a formação desportiva, o CGTN realiza todos os anos dois eventos de exibição das suas classes: a Festa de Natal e o Sarau CGTN. Envolvidos na realização do espectáculo estiveram as várias classes do clube, assim como treinadores e familiares. As crianças e jovens praticantes, para além da oportunidade que tiveram de mostrar o seu trabalho, ainda viram o pai e a mãe Natal fazer ginástica de aparelhos. No final do espetáculo, decorreu a típica troca de prendas entre as classes do CGTN.

Actualmente, com o investimento feito na melhoria das condições de treino no Ginásio Municipal, promovida pelo município de Torres Novas, o CGTN conseguiu aumentar o número de ginastas filiados, contando hoje com cerca de centena e meia de crianças e jovens a treinarem ginástica artística.