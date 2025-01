SL Cartaxo sem campos para treinar

João Neves, juntamente com outros ex-atletas, foram responsáveis por liquidar dívidas e reerguer o clube do Cartaxo que definhou após a perda do Campo das Pratas, em 2015.

O Sport Lisboa e Cartaxo é um clube com 89 anos e sem casa própria. João Neves, outros ex-jogadores de futebol e alguns pais de atletas foram responsáveis por liquidar dívidas e reerguer o clube que definhou após a perda do Campo das Pratas, em 2015, onde treinavam e jogavam há cerca de 20 anos. Foi uma forma de ajudarem o clube que os ajudou. O MIRANTE esteve à conversa com João Neves, 37 anos, considerado dirigente do ano pelo município, que distinguiu também a equipa de iniciados, a competir no nacional, na Gala do Desporto 2024.