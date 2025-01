Dois pódios para o Cartaxo no Circuito Ibérico de Dança Desportiva

As atletas de dança desportiva da Sociedade Filarmónica Cartaxense, do Cartaxo, Maria João Felício, 62 anos, e Isilda Maria dos Santos, 72 anos, obtiveram o segundo e terceiro lugar, respectivamente, na classificação final do Circuito Ibérico 2024 de Dança Desportiva no escalão solo sénior B latinas. Competiram com participantes de Barcelona, Valência e Zamora.

Maria João Felício e Isilda Maria dos Santos participaram também no Circuito Nacional 2024 de Dança Desportiva e no Campeonato Regional de Santarém, onde Maria João Felício se sagrou campeã de ambas, enquanto Isilda Maria Santos se sagrou vice-campeã do circuito nacional e do campeonato regional.

Entrevistada por O MIRANTE em Novembro de 2023, Maria João Felício explicava que começou a dançar por indicação médica, depois de diagnosticada com uma hérnia na coluna. Formada em engenharia química, foi professora na escola pública e dava explicações particulares de Matemática e Física e Química. “A dança é o meu recreio, tenho um horário apertado e farto-me de correr para vir dançar”, afirma.

Isilda Santos compete desde 2019 e é filha do professor de dança João Santos. “Antes de entrar na pista estou sempre um bocadinho nervosa, mas quando entro e vejo toda a gente a bater palmas e a sorrir ganho forças”, referia. Andou sempre lado-a-lado com o filho, primeiro na escola que abriu em Pontével e agora na Sociedade Filarmónica Cartaxense. Isilda Santos trabalhou por conta própria num café em Pontével e com a reforma passou a ocupar-se com as disciplinas promovidas pela junta de freguesia, como chi kung, ginástica e artes e ofícios, sendo também colaboradora da loja social.