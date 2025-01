Equipa de salvamento aquático desportivo da Búzios competiu em Espanha

A equipa de salvamento aquático desportivo da Búzios-Coruche participou no IV Troféu “Caldas Vila Termal” que se realizou nas piscinas municipais de Caldas de Reis, na Galiza, Espanha, organizado pelo Club Acuático Umia. Na classificação colectiva absoluta a equipa ribatejana ficou em 9º lugar entre 16 equipas, o que tendo em conta a elevada qualidade do campeonato espanhol, foi um excelente resultado.

Os atletas juvenis competiram com as condições do escalão acima. Destaque para Mariana Rodrigues, que embora pertença ao escalão juvenil ficou a poucas centésimas de segundo do recorde nacional júnior. Os atletas juniores participaram na categoria absoluta, em conjunto com os restantes atletas, tendo todos melhorado os seus tempos individuais.

Os atletas absolutos enfrentaram uma competição de um nível muito superior ao campeonato português, tendo melhorado 50% dos seus tempos. Destaca-se o tempo 0:34,93 de Lucas Agostinho nos 50m Manikin Carry, que batendo o tempo de piscina longa, ficou muito perto de bater o recorde nacional de piscina curta.