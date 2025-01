Abertas inscrições para o Trail Terras da Hera na Ereira

O III Trail "Terras da Hera", na Ereira, concelho do Cartaxo, vai decorrer no dia 23 de Fevereiro, numa organização da Casa do Povo da Ereira, associação sem fins lucrativos que promove actividades desportivas, culturais e recreativas. Este trail terá três vertentes: o longo, numa extensão de 20 quilómetros; o curto, num percurso de 10 quilómetros, e uma caminhada de 10 quilómetros, com valores de inscrições que variam entre os 12 e os 7 euros, sendo que o almoço custa 10€.

A iniciativa arranca às 9h30 e “à semelhança dos anos anteriores, com esta prova pretende-se dinamizar a freguesia, dar a conhecer a natureza que a rodeia e os seus trilhos campestres”, refere a organização que já abriu as inscrições, disponíveis no site na internet: www.trilhoperdido.com. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: casadopovoereira@gmail.com. O secretariado da prova, na casa do povo, vai estar aberto no dia anterior, no sábado, entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 15h00 e as 17h00.

A data limite para as inscrições é 16 de Fevereiro, sendo que há prémios para os três primeiros classificados da classificação geral (masculinos e femininos) e prémios para os três primeiros classificados de cada escalão etário. A prova tem quatro escalões masculinos e femininos: Seniores (18 aos 39 anos) e Veteranos dos 40 aos 49 anos, dos 50 aos 59 anos e para mais de 60 anos.