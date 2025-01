Festa da Briosa demonstrou a vitalidade da Académica de Santarém

A Associação Académica de Santarém reconheceu o mérito de quem se destacou pelo trabalho e resultados ao serviço do clube. Cerca de 600 pessoas, entre atletas, dirigentes, sócios, encarregados de educação, patrocinadores e alguns convidados, estiveram presentes na Festa da Briosa.

A Festa Briosa, organizada pela Associação Académica de Santarém, reuniu cerca de 600 pessoas, entre atletas, dirigentes, sócios, encarregados de educação, patrocinadores e alguns convidados, na Casa do Campino, em Santarém. Um evento que serviu também para entregar as distinções referentes à época de 2023/2024 a quem mais se destacou nas várias modalidades que o clube tem.



A abertura da cerimónia esteve a cargo do presidente da Académica de Santarém, Gilberto Leandro, que destacou o crescimento das várias modalidades e a necessidade da resposta em termos de infraestruturas que possam acompanhar essa realidade. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, reiterou o trabalho que o município tem vindo a desenvolver ao nível dos equipamentos desportivos, referindo que está prevista a criação de mais um relvado sintético para futebol de 5 no complexo desportivo da Escola Agrária, utilizado pela Académica de Santarém, bem como a colocação de relvado natural no antigo campo de rugby aí existente.



A Académica de Santarém tem alargado o seu leque de modalidades e 2025 traz a novidade do footgolf, anunciada por Gilberto Leandro. César Piedade será o responsável da secção e deixou em antevisão a organização de um Torneio Urbano, a realizar em Santarém, já em Fevereiro próximo.



A entrega das Distinções referentes à época 2023/2024 contemplou atletas com 8 anos consecutivos de Académica, sócios com 25 anos de filiação associativa, dirigentes, atletas, equipas e colaboradores que se destacaram durante a época nas modalidades de petanca, ginástica acrobática e futebol. Foram também homenageados o anterior presidente da direcção, Carlos Esteves, e o colaborador do clube José Galvão “pela ímpar prestação ao longo dos anos”.

FOTOS – Paulo Carlos