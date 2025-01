Santarém Basket é campeão distrital de sub18 femininos

A equipa feminina de sub 18 do Santarém Basket sagrou-se campeã distrital ao vencer no domingo, 5 de Janeiro, a UDR Zona Alta por 47-28

A equipa feminina de sub 18 do Santarém Basket sagrou-se campeã distrital ao vencer no domingo, 5 de Janeiro, a UDR Zona Alta por 47-28. Com essa vitória, as jovens escalabitanas conquistaram também o direito de disputar o apuramento para um lugar no campeonato nacional desse escalão.

No mesmo dia destaque ainda para a vitória das seniores femininas do Santarém Basket frente ao Odivelas Basket (58-54) que abre as portas à disputa da segunda fase do Campeonato Nacional 2.