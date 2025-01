Voleibol de Pedrógão conquista primeiro lugar em torneio nacional

A equipa feminina de iniciadas do Pedrógão Voleibol conquistou o primeiro lugar no torneio GalaVolley, um dos maiores torneios nacionais de formação da modalidade. A prova decorreu em Matosinhos, de 26 a 30 de Dezembro, com a equipa do concelho de Torres Novas a conquistar o primeiro lugar invicto, com nove vitórias em nove jogos. De referir que a Secção de Voleibol da Comissão de Festas, Desporto e Lazer de Pedrógão tem pouco mais de um ano de existência.