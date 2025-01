GD Marinhais comemora 97 anos com paraquedismo e jogo de antigas glórias

O Grupo Desportivo de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, completa 97 anos a 10 de Janeiro e as comemorações no sábado, 12 de Janeiro, incluem, pela manhã, um jogo de antigas glórias e a apresentação dos atletas de todas as modalidades do clube. Antigos atletas que queiram "matar" saudades das quatro linhas com o emblema do GDM, devem contactar o clube.

Depois de almoço serão homenageados os antigos presidentes, há paraquedismo e o jogo frente ao Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo a contar para o campeonato da 2ª divisão distrital de Santarém, às 15h00.