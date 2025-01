Reformados saem de casa para praticar boccia

Inicialmente pensado para pessoas com deficiência, o boccia tornou-se um dos desportos predilectos dos seniores do programa municipal Alpiarça Ativa +55 e inclusivo no sentido literal da palavra. Nuno Alves, 47 anos, experimentou a modalidade em 2023 com o grupo e desde logo ficou fã do desporto. Propôs ao Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça treinos regulares e já são cerca de 40 praticantes nos dois treinos semanais: às sextas-feiras de manhã para os utentes dos lares do concelho, ARPICA e Fundação José Relvas, e depois de almoço para os seniores e outros que queiram juntar-se.