União de Santarém dá transporte a sócios e adeptos para jogo frente ao Belenenses

A direcção da União de Santarém vai disponibilizar transporte gratuito para os sócios e adeptos que queiram, no próximo domingo, 12 de Janeiro, acompanhar e apoiar a equipa de futebol sénior no jogo frente ao Belenenses, no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Segundo informação publicada pelo clube, as inscrições estão abertas até dia 10 de Janeiro ou até que se esgotem os lugares. As inscrições podem ser feitas através do contacto telefónico 915 072 495 ou pelo email jdc@uds.pt, com indicação do nome, número de pessoas e nomes e contacto telefónico.

Os adeptos que se inscreverem no autocarro terão de adquirir bilhete para o jogo nas bilheteiras do Estádio do Restelo, aquando a sua chegada. O preço do bilhete tem o valor de 7,5€. A viagem só se realizará se forem preenchidos todos os lugares do autocarro



Recorde-se que a União de Santarém venceu o 1º de Dezembro por 1-0 no passado domingo, na jornada 13 da Liga 3 em futebol, e subiu ao quinto lugar da tabela classificativa do Grupo B, com 21 pontos. Os escalabitanos estão agora apenas a dois pontos do quarto lugar, ocupado pelo Belenenses, quando faltam três jornadas para o final da fase regular. Os quatro primeiros classificados de cada grupo vão disputar a fase de promoção,