Certificação de qualidade da Desmor renovada por mais três anos

A empresa municipal Desmor, que gere o centro de estágios e o complexo desportivo municipal de Rio Maior, viu ser renovada, em Dezembro de 2024, a certificação de qualidade ISO 9001 por um período de mais três anos. “A obtenção e manutenção desta certificação, é o culminar de um trabalho desenvolvido de forma integrada entre os vários sectores da empresa, com o contributo de todos os colaboradores, que ao longo dos últimos anos correspondem no seu dia a dia encarando o processo de melhoria continua como uma ferramenta de desenvolvimento do seu trabalho”, divulga a empresa em nota de imprensa.

A certificação estende-se a toda a empresa, incluindo o Centro de Estágios e Formação Desportiva, Centro de Alto Rendimento, Escolas de Natação, Ténis e Padel, Campos de Férias, Programas de Atividade Física, Centro de Negócios e Inovação, e a todas as instalações do Complexo Desportivo. A ISO 9001 é a norma de sistemas de gestão mais utilizada mundialmente, sendo a referência internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade.

Este reconhecimento atesta a qualidade da actividade da empresa, demonstrando perante o mercado em que actua o forte compromisso com as melhores práticas na gestão e prestação de serviços. “O foco é continuo e permanente na melhoria do desempenho e na capacidade de fornecer, de forma consistente, serviços de elevada qualidade que satisfaçam as necessidades dos clientes da Desmor”, diz a empresa que celebra em 2025 25 anos de vida.