Piscinas de Vila Franca de Xira estão cobertas há 20 anos e vão receber padel

Ainda há quem recorde com saudade as antigas piscinas de Vila Franca de Xira mas a verdade é que o complexo modernizou-se e com a cobertura colocada em 2005 - que custou 3,1 milhões de euros - tornou-se numa das piscinas mais modernas da área de Lisboa.

As piscinas municipais de Vila Franca de Xira estão aquecidas e cobertas há duas décadas e a data foi assinalada com festa e o anúncio da construção, este ano, de um segundo campo de padel no complexo.

João Pedro Baião, responsável pelo Pelouro da Juventude e Desporto do município soprou as velas de uma requalificação que, em 2005, custou 3,1 milhões de euros e veio fazer do complexo vilafranquense uma das principais piscinas da área metropolitana de Lisboa, sendo das poucas entre Santarém e Lisboa com um tanque de 50 metros, capaz de receber provas federadas de nível nacional e internacional. Por esse motivo o espaço é palco frequente para Campeonatos Regionais e Nacionais de Natação, Kayak Polo (Canoagem), Hóquei Subaquático, Salvamento Aquático, o Campeonato do Mundo de Mergulho Desportivo e os Jogos Mundiais de Bombeiros, além de encontros de Desporto Escolar.

Em 2020, recorde-se, a cobertura começou a dar problemas e a sofrer infiltrações e a cobertura, que até então era amovível, passou a ser fixa, após um investimento de 809 mil euros.

A piscina tem actualmente uma utilização diária entre 600 a 750 pessoas e estão inscritos 1.871 utentes nas diversas aulas oferecidas pelo equipamento. Localizada no Complexo Municipal de Desporto, Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira, a piscina é complementada por outros espaços desportivos, como um polidesportivo descoberto, um campo de ténis e um campo de padel.

No actual mandato foram investidos, segundo as contas da câmara, 260 mil euros na modernização do espaço, incluindo a criação de ginásios, uma nova sala de fitness e a renovação dos balneários.