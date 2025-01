Póvoa de Santa Iria tem nova pista para desportos radicais e não só

Já está a funcionar em pleno o circuito de Pump Track, construído pela Câmara de Vila Franca de Xira junto ao estacionamento da Praia dos Pescadores, na Póvoa de Santa Iria. O município passa assim a dispor de uma pista para utilizadores de diferentes faixas etárias que sejam praticantes de actividades como BMX, mountain bike e ciclismo, skate, patins em linha e trotinetas.

A pista já estava a ser usada pelos mais aventureiros, mas a inauguração oficial aconteceu no dia 20 de Dezembro. O seleccionador nacional da modalidade de BMX da Federação Portuguesa de Ciclismo, Alexandre Almeida, afirmou que o novo equipamento tem muito interesse para a federação. “Olhamos para isto em duas dimensões: lazer, mas também em termos desportivos. A modalidade está em franca expansão em todo o Mundo. Portugal está um pouco atrasado e só agora estamos perto de atingir a dezena de pistas, mas em Espanha já existem várias com estas características”, explicou.

Portugal tem campeões nacionais de Pump Track das categorias mais jovens até aos veteranos, disse o seleccionador, abrindo a possibilidade de a pista da Póvoa poder acolher eventos de nível nacional. A pista de Pump Track custou 127.883 euros mais IVA. De acordo com o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), no decorrer de 2025 a zona envolvente à pista será também intervencionada para criação de zonas verdes, zonas de desporto e circulação pedonal, uma vez que o terreno permite expansão de mais equipamentos.

Forte da Casa com equipa escolar de BTT

Os alunos do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, e outros alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade, marcaram presença na inauguração da pista. A O MIRANTE, o professor Carlos Cunha explicou que há três anos foi criada uma equipa de BTT de desporto escolar que conta actualmente com cerca de 20 alunos. Os treinos são maioritariamente realizados numa zona verde nas instalações escolares.

Carlos Cunha abriu os trilhos que permitem a prática de BTT e criou os percursos com vários níveis de dificuldade para permitir a evolução dos ciclistas. Aos sábados de manhã, quando o tempo permite, a prática da modalidade estende-se para o exterior, na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, Alverca e Parque das Nações.

A equipa de BTT tem bicicletas próprias, que foram adquiridas ou doadas. Os equipamentos são usados tanto pela equipa de BTT como pelos alunos do 1º ciclo que fazem parte do projecto para aprenderem a andar de bicicleta. “Esta pista permite novos desafios e quebra o trabalho que fazemos na escola. Os alunos que têm bicicleta em casa podem vir aqui sozinhos ou com os pais aos fins-de-semana”, disse o docente.