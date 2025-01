Trilhos dos Templários são uma festa do desporto na aldeia de Santa Cita

Evento realizado pela equipa Trilhos dos Templários, da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, contou com lotação esgotada. Com 600 atletas inscritos, vindos de todo o país, a aldeia de Santa Cita, no concelho de Tomar, foi palco de uma verdadeira festa do desporto. O MIRANTE esteve presente na iniciativa e falou com alguns participantes.

A aldeia de Santa Cita, no concelho de Tomar, recebeu no dia 4 de Janeiro, a XI edição dos Trilhos Nocturnos dos Templários. O evento, realizado pela equipa Trilhos dos Templários, da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, esgotou as inscrições. Ao todo foram 600 os atletas, vindos de todo o país, a participar na iniciativa. Constituído por duas distâncias competitivas e por uma caminhada de andamento livre, o evento contou ainda com animação musical e recriações históricas, numa verdadeira festa do desporto. O percurso dos trilhos foi de 20 Km para o Trail Curto, de 13 Km para o Mini Trail e de 10 Km para a Caminhada. O MIRANTE conversou com alguns participantes antes do início das provas, que não esconderam o entusiasmo por participarem na iniciativa na noite de sábado.

Ana Vieira, 46 anos, veio de Mira de Aire. Foi a primeira vez que participou no evento, embora já tenha o hábito de participar nos trilhos diurnos, que se realizam no mesmo local, em Setembro. Veio para participar no trail maior, de 20 Km. Decidiu alinhar porque nunca tinha feito uma prova de corrida nocturna. Em conversa com O MIRANTE, confessou que, relativamente às suas expectativas para a prova, em primeiro lugar esperava não se aleijar e chegar ao final, mas também divertir-se e estar com pessoas conhecidas e amigos a fazer o percurso. Pratica corrida desde os 40 anos de idade. Começou por fazer caminhadas e depois passou para corridas. Assume que gostava de correr todos os dias, mas que não o pode fazer devido ao trabalho. Ana Vieira acumula dois empregos, trabalha numa empresa de cablagem e em restauração.

Casal partilha paixão pelas corridas

Tal como Ana Vieira, também Marco Moura e Vera Toubarro participaram no trail de 20 Km. Naturais de Lisboa e Arruda dos Vinhos, o casal participou pela primeira vez, em conjunto, na iniciativa. Marco Moura, 46 anos, é gestor de contas numa empresa multinacional na área da fotografia e treinador de OCR (Obstacle Course Racing), uma actividade de corrida de obstáculos. Já a sua esposa, Vera Toubarro, 44 anos, é professora de actividades desportivas, nomeadamente na área de natação. Marco Moura já tinha participado na iniciativa no ano passado e decidiu voltar este ano. “Vim o ano passado com um grupo de amigos e gostei. Este ano desafiei a minha mulher e viemos os dois”, explicou.

Vera Toubarro participou pela primeira vez nos Trilhos Nocturnos dos Templários. “Ouvi dizer maravilhas da prova, o meu marido não descansou enquanto não me arrastou para cá este ano”, referiu bem-disposta. Em conversa com O MIRANTE, o casal confessou que as suas expectativas para a prova eram, em primeiro lugar, concluir a prova sem lesões, depois conseguir uma boa classificação e também levar boas memórias. “Decidimos participar porque é uma prova muito engraçada, também porque é a primeira oficial do ano que vamos fazer. É o primeiro desafio”, revelaram sorridentes. Marco Moura e Vera Toubarro fazem parte da equipa Lynxrace, costumam participar em provas de corrida a nível nacional, já estiveram nos Açores e pretendem também começar a fazer algumas provas a nível internacional.