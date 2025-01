Vila Franca de Xira entrega 277 mil euros à Federação Portuguesa de Natação

A Câmara de Vila Franca de Xira e a Federação Portuguesa de Natação (FPN) assinaram um novo Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, assegurando a continuidade das actividades nas piscinas municipais do concelho ribatejano.

O valor do novo protocolo é de 277.528,82€, uma redução de 7% (equivalente a 20.466,68€) em relação ao valor que até aqui era pago pelo município. O novo contrato permitirá um aumento no valor pago por hora aos técnicos, com efeitos a partir de Setembro de 2025, como forma de valorizar os profissionais que trabalham nas piscinas municipais. Embora a câmara tenha admitido novos técnicos para o seu mapa de pessoal, continua a ter necessidade de contratar à federação técnicos para integrar a Escola Municipal de Natação, que no ano de 2023/2024, teve um crescimento de 12% no número de alunos, atingindo 8.000 utentes. O protocolo entre as duas entidades foi aprovado em reunião de câmara.