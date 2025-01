Ateneu Artístico Cartaxense, do Cartaxo, esteve representado na selecção nacional de tiro com arco por Rodrigo Henriques.

Arqueiros do Cartaxo na selecção nacional de tiro com arco

Manuel Lobo e Rodrigo Henriques, arqueiros do Ateneu Artístico Cartaxense, do Cartaxo, foram integrados no primeiro estágio da seleção nacional de jovens que se realizou a 4 e 5 de Janeiro no Parque de Exposições do Montijo. O estágio realizou-se no contexto de preparação para as provas de qualificação para o Campeonato da Europa de Tiro com Arco de Sala que se realiza na Turquia, de 17 a 23 de Fevereiro de 2025.

Segundo o clube, Manuel Lobo não participou no primeiro estágio pois está a recuperar de uma lesão desencadeada por um acidente de viação. Rodrigo Henriques integrou pela primeira vez a selecção nacional de jovens e “foi sem dúvida um momento muito especial, porque é um dos mais novos atletas da selecção nacional, com apenas 15 anos”. Rodrigo Henriques participou nas provas de qualificação, “conseguindo alguma consistência nas três provas, melhorando a sua performance relativamente aos últimos meses, na sequência de uma pequena lesão muscular”, no entanto, não conseguiu os mínimos para participar no europeu.